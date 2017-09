Geen treinverkeer

Zaterdagavond tussen 17.00 en 20.30 uur reden er geen treinen tussen Arnhem Velperpoort en Dieren. De oorzaak was een trein die met een defecte luchtslang stil stond op Station Rheden.



De slagbomen op de overgangen tussen de Oranjeweg en Havelandseweg bleven dicht. Een helpende hand kwam van een buurtbewoner die het verkeer regelde, op andere overgangen durfde de één het wel aan om over te steken en draaide de ander om, op zoek naar een alternatieve route.

Op het station was inmiddels ProRail bezig om de defecte luchtslang te repareren. Rond de klok van 20.00 uur zou de trein met 80 km p/u verder gaan naar een station voor verdere controle. De passagiers op de stations werden met bussen naar hun bestemming gebracht.