Duchenne de wereld uit trappen

BRUMMEN - Een afstand van 700 kilometer, in 7 dagen, door 4 landen en met 1 doel: de ziekte Duchenne de wereld uittrappen. Van 17 t/m 23 september fietsen ruim 400 Heroes van Zuid-Duitsland naar Nederland. Ook de lokale Heroes Machiel van den Beld, Harry de Wiel, Wim Derksen en Remco Witkamp uit de gemeente Brummen, wagen zich aan deze loodzware tracks om Duchenne de wereld uit te trappen.

Als je met Duchenne Spierdystrofie wordt geboren, breken je spieren langzaam af en word je steeds minder sterk. De ziekte is uiteindelijk ook fataal, omdat de hartspier steeds zwakker wordt. De helft van de patiënten met de ziekte wordt niet ouder dan 30 jaar. De opbrengst van Duchenne Heroes gaat naar onderzoek naar deze wrede ziekte. Met dit geld wordt onderzoek gesteund dat behandelingen en medicijnen ontwikkelt om kinderen met Duchenne een beter en langer leven te bieden. De resultaten van een aantal onderzoeksprojecten zijn veelbelovend. Er is namelijk zicht op een mogelijk medicijn. Maar de tijd dringt!

Daarom fietst ‘Het team Bram – Fietspro / TweeDee’ (ook wel bekend als de kiwi’s) voor de zesde keer mee. Dit jaar speciaal voor Bram Wieggers, een enthousiaste jongeman uit Wehl, die Duchenne heeft. Ondanks zijn ziekte blijft hij positief en heeft hij hier zelfs het boek ‘Herinner, Droom & Geniet’ over uitgegeven.

De Heroes fietsen zeven dagen lang en geven álles voor onderzoek naar een medicijn tegen deze vreselijke spierziekte. En wilt u de kinderen met Duchenne ook steunen? Via de volgende link is alle informatie te vinden: www.duchenneheroes.nl. De sponsoren Fietspro Eerbeek en TweeDee accountants & belastingadviseurs leveren het team, en daarmee Duchenne Heroes, jaarlijkse een financiële bijdrage.

Foto:

Het team bestaat uit de vier rijders: Machiel van den Beld, Harry de Wiel, Wim Derksen & Remco Witkamp (v.l.n.r.) en de drie begeleiders (niet op de foto): Trudy Bakker, Jet Methorst en Jan Honing.