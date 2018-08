Democratisch Brummen presenteert partijprogramma

BRUMMEN - Transparant, doelgericht en realistisch zijn de kernpunten in het partijprogramma van Democratisch Brummen. De nieuwe politieke partij van Mame Douma is met drie man sterk vertegenwoordigd in de gemeenteraad en lanceerde vorige week het programma voor de komende vier jaar.

Nieuwe Beweging Democratisch Brummen, in het kort Democratisch Brummen of DB, is opgericht door oud-gedienden van Lokaal Belang. Fractievoorzitter Mame Douma was in maart nog lijsttrekker voor deze lokale partij, maar stapte tijdens de formatie op en ging voor zichzelf verder. Later sloten Eric Kleverwal en Theo Hofman zich bij hem aan, zodat de partij nu drie zetels bezet in de gemeenteraad.

Vorige week presenteerde Democratisch Brummen het partijprogramma. 'De woorden beweging en democratie in de naam staan voor het streven naar een continue verbetering en vernieuwing van de manier waarop alle dorpen en kernen binnen de gemeente Brummen worden bestuurd', laat de partij weten. 'Democratisch Brummen staat voor de belangen van inwoners, ondernemers en organisaties en weegt deze belangen steeds zorgvuldig af tegen het brede, algemene belang. Ook is het van groot belang dat de kloof, die in te veel opzichten tussen burgers en gemeentebestuur bestaat, moet worden overbrugd.' Hierbij hoopt de partij op medewerking van burgers en doet daarbij de belofte dat er ook daadwerkelijk naar hen wordt geluisterd.

Democratisch Brummen wil zich primair inzetten op de ondersteuning van burgerinitiatieven en wil beginnen met de werkgroep MFC Eerbeek. 'Ontmoetingscentrum Onze Droom, De Mollenhof, Voedselbos Nieuwe Erven en zorgboerderij Cortenoever hebben een belangrijke maatschappelijke functie en dienen eveneens vanuit de gemeente te worden ondersteund', vindt DB.

DB heeft het partijprogramma online gepubliceerd, met daarin ook de visie van de partij op onderwerpen als de centrumplannen voor Brummen en Eerbeek, de kleine kernen, jeugdbeleid, zorg, recreatie en toerisme, werk en inkomen.

www.democratischbrummen.nl