Hard aan het werk

DOESBURG - Een groep van maar liefst 48 kinderen heeft een heerlijk actieve week achter de rug. Ze hebben hard gewerkt en flink gespeeld in het Huttendorp 0313. De jongens en meisjes bouwden hun eigen hut, maar moesten voor de bouwmaterialen punten verdienen met andere activiteiten. En zo waren ze de hele week druk met knutselen en spelletjes. De week is afgesloten met een circusvoorstelling en ook daarvoor werd hard geoefend. In verband met de warmte was het programma dinsdag weliswaar iets korter, maar dat mocht de pret niet drukken. Alle kinderen èn hun begeleiders hebben zich weer prima vermaakt.