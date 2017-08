Aanmelden voor Kermistoertocht Klarenbeek

KLARENBEEK – Op zaterdag 19 augustus vindt de jaarlijkse Kermistoertocht van de Klarenbeekse Kermis weer plaats. Net als voorgaande jaren, rijden er oude tractoren, oude auto’s, buggy’s, klassieke motoren, maar ook Solexen, Zündapps, Kreidlers en andere oude bromfietsen mee met de tocht.

De toertocht wordt georganiseerd in samenwerking met SCV Oldtimers, de Solexclub uit Teuge, de Zündappclub uit Empe, de Kreidlerclub uit Klein Amsterdam, Bugxter Buggyclub uit Loenen en de Honda MB club.

Vanaf 10.30 uur kunnen de deelnemers zich melden en opstellen aan de Broekstraat in Klarenbeek. De tocht gaat om 12.30 uur van start. Er zijn dit jaar twee routes: een korte route van circa 35 kilometer met een tussenstop bij theeschenkerij de Hommel in Empe. Dit is voor de tractoren en de solexen. De lange route, van circa 70 kilometer, voor de motoren, auto’s en brommers gaat naar kasteel Rozendaal. Na afloop van de tocht worden de voertuigen op het kermisterrein opgesteld, zodat bezoekers van de Klarenbeekse Kermis kunnen deze dan bewonderen.

Deelnemers kunnen zich aanmelden - ook wanneer zij niet bij een club aangesloten zijn - bij: L. Kleverwal (tel: 06-28 64 60 91 of via laukleverwal@live.nl)of bij J. Spijkerbosch tel: 06-23 28 10 15. Deelnemers kunnen zich tot woensdag 16 augustus aanmelden. Inschrijfgeld is € 8,- per persoon.

De Klarenbeekse Kermis vindt dit jaar plaats op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 augustus. Op vrijdagavond start het weekend traditiegetrouw met het vogelschieten. Om 18.30 uur wordt het kermisweekend officieel geopend, waarna Kroepin optreedt. Op zaterdag vindt naast de Kermistoertocht ook de kinder- en de volksspelen plaats. In de avond treden Buurman en Buurman op. Tickets en munten zijn dit jaar voor het eerst online verkrijgbaar.