Klopman regiokampioen springen

BEEKBERGEN - De Regiokampioenschappen van de Regio Gelderland/Flevoland voor ponyruiters vond onlangs plaats. De beste ruiters en amazones uit de provincies Gelderland en Flevoland kwamen naar Wezep om te strijden om de titels in de diverse klassen.

De vijftienjarige amazone Lisa Klopman, lid van ponyclub de Bosruiters uit Beekbergen, verscheen met haar pony Prodise’s Varro aan de start in de klasse M springen categorie D/E.

Lisa reed met haar zelfopgeleide zevenjarige ruin een keurige foutloze manche. De daarop volgende barrage voor alle foutloze combinaties moest de beslissing in het kampioenschap brengen. Ook in deze verhoogde barrage wist de combinatie Lisa/Prodise’s Varro foutloos te blijven. Door enkele zeer korte wendingen noteerden zij de snelste tijd en legden daarmee beslag op het kampioenschap van de regio Gelderland/Flevoland.

Na ontvangst van het kampioenslint werd er onder luid applaus van het aanwezige publiek een ereronde gereden. Er viel nog meer te vieren voor de familie Klopman en de aanwezige Bosruiters. Zusje Kyra Klopman werd met haar pony Roseta zowel reservekampioen in de klasse L1 dressuur als in de klasse L springen. Beide amazones plaatsten zich voor de Nederlandse Kampioenschappen die op 26 augustus worden verreden. Binnenkort worden beide amazones gehuldigd door hun vereniging ponyclub de Bosruiters.