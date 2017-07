Ongeval door regenbuien

DIEREN – De hevige regenbuien van maandagmiddag waren de oorzaak van een eenzijdig ongeval op de Kanaalweg in Dieren. Door de extreme regenval kwamen de putdeksels omhoog. Vermoedelijk is de bestuurder van een auto tegen zo’n deksel gereden, waarna hij tegen een boom tot stilstand kwam. Dit was rond 15.30 uur. Beide inzittenden van de auto zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De auto is door een bergingsbedrijf geborgen. Het verkeer liep door het ongeval enige tijd hinder op – foto: Martin Heitink / Persbureau Heitink