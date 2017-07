Marilou Pelgrim nieuwe dorpscontactpersoon in Klarenbeek

KLARENBEEK – Sinds mei heeft Roy Zweverink zijn taken als dorps-contactpersoon in Klarenbeek overgedragen aan Marilou Pelgrim, aangezien hij volop aan het werk is bij het zwembad in Loenen. Marilou en Ingrid Wolters zijn tot september samen aan de slag als dorpscontactpersonen.

In september komt Zweverink weer terug op zijn oude stek en dat is het moment dat Ingrid definitief gaat stoppen. Vanaf die tijd zullen Roy en Marilou samen de rol van dorpscontactpersoon oppakken.

Vanaf 1 mei is Marilou Pelgrim de nieuwe Dorpscontactpersoon in Klarenbeek geworden. Zij is 24 jaar en een echte Klarenbeekse. Al ruim drie jaar heeft zij een eigen salon: Marilooks schoonheidssalon. Volgens Pelgrim loopt die salon als een trein. Zij heeft al verschillende dingen georganiseerd en al veel mensen leren kennen. Dat vindt zij het leukste van dit vak: veel sociale contacten. Ook was zij een flinke tijd vrijwilliger bij het Jeugdcentrum De Hulsbosch en heeft in de activiteitencommissie gezeten van SC Klarenbeek.

Een leuke ervaring was voor haar het High Heels Event op 1 april. Hierbij was Marilou medeorganisator: “We hebben een totaal nieuw vrouwenevent voor Klarenbeek en omstreken op de kaart gezet. Het was een enorm succes en dit smaakte naar meer”.

Toen Roy Zweverink en Ingrid Wolters haar benaderden, wilde zij eigenlijk meteen al ja zeggen. Pelgrim was meteen enthousiast. Het sprak haar enorm aan en ze ziet er ook veel mogelijkheden en uitdagingen in. Zij is gemotiveerd en heeft er erg veel zin in! Pelgrim: “Op dit moment werk ik samen met Ingrid, die na de zomer gaat stoppen. Daarna gaat ik verder samenwerken met Roy. Ingrid en Roy hebben de afgelopen vier jaar al heel wat opgezet. Ik kan nu van beiden een beetje de kunst afkijken”.