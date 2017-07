Tour de Hummelo

HUMMELO - Jaarlijks wordt in Hummelo Vive la France gehouden. Een paar dagen wordt het Achterhoekse dorp omgetoverd in een Frans plaatsje. Daar hoort in de weken waarin de Tour de France wordt gehouden natuurlijk ook een wielerkoers bij.

Als een echt 'rondje om de kerk', reden de amateurwielrenners donderdag een criterium door de straten van Hummelo. Het circuit was een kilometer lang en dat zorgde dat het publiek de renners en rensters lekker vaak voorbij zagen komen. Met de buren op een stoeltje achter de heg, drankje bij de hand, genieten van de sportieve verrichtingen van de coureurs. Aanmoedigingen van de lokale helden en grappige opmerkingen zorgen voor een prima sfeer. En de zwoele zomeravond verhoogde het Vive la France-gevoel alleen maar. Een sfeer die zaterdag en zondag ook overheerste tijdens de brocante-markt. In de met Franse vlaggen versierde straten van Hummelo stonden dik honderd kramen opgesteld met daarop een heerlijke verzameling brocante - Frans voor gebruikte spullen - en werd met terrasjes, foodtrucks, kunstenaars en artiesten een heerlijke atmosfeer opgeroepen. Je hoefde niet de files van de autoroute du soleil te trotseren om la douce france te bereiken. Gewoon bij Laag-Keppel afslaan richting Hummelo! - foto's: Wencel Maresch