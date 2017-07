Burgemeester opent amfitheatertje

LEUVENHEIM - De leerlingen van groep 8 van OBS de Rietgors in Leuvenheim hadden donderdag wel een heel bijzonder afscheid. Zij werden niet alleen door alle kinderen, leerkrachten en ouders uitgezwaaid, maar ook door burgemeester Alex van Hedel. De burgemeester die aanwezig was om het nieuwe amfitheater(tje) te openen op het schoolterrein (foto), vermaakte zich prima op het gezellige eindfeest. Dit jaar had het feest een Mexicaans tintje, compleet met salsa-muziek, zomerse cocktails, sombrero’s, een pinata en zelfs een ijscokar en zwembadjes voor de verkoeling. Toen het moment kwam dat de leerlingen van groep 8 uitgezwaaid werden, nam ook de burgemeester plaats in de erehaag waar de leerlingen doorheen moesten rennen. Een mooie lagere schooltijd en een bijzonder afscheid om nooit meer te vergeten!