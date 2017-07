Nieuwe brug over De Fles

DOESBURG - Momenteel wordt hard gewerkt aan de verbouwing van de brug bij de Panovenweg in Doesburg. Vorig jaar is de tunnelwand van het tunneltje onder de N317 opgeknapt en voorzien van nieuw metselwerk. Nu is de duiker van het water 'De Fles' aan de beurt. De duiker wordt momenteel vervangen door een nieuwe brug met een uitstraling die past bij de tunnelwand. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de reconstructie van de Verhuellweg, zodat het een behoorlijke drukte is in het gebied.

In 2014 is het structuurplan voor het project 'Beleef de Linies van Doesburg' vastgesteld. Eén van de projecten uit dit plan is het verbeteren van de voet- en fietsverbinding naar het centrum van de stad. Daarom wordt de entree bij de tunnel onder de N317 - de rondweg - en de Panovenweg opgeknapt. Gelijktijdig wordt de waterdoorstroming verbeterd en worden twee rioolpersleidingen verlegd. - foto: Wencel Maresch