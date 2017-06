Comité Hoezo Megastal? opgericht in Ellecom

ELLECOM - Naar aanleiding van het plan van landgoed Middachten om een boerderij met megastal voor 468 runderen te bouwen in de Ellecomse polder, heeft een aantal bewoners uit Ellecom besloten een comité op te richten. Het comité is tegen dit plan en heeft bezwaren tegen de bouw van het bedrijf.

“De gebouwen beslaan samen meer dan twee hectare en er worden 468 stuks rundvee in een kwetsbaar en kleinschalig gebied als de Ellecomse polder gehuisvest”, aldus Paul Distel, contactpersoon van het comité. “Bovendien komt deze intensieve veehouderij zeer dicht op de bebouwde kom van Ellecom”. Het comité heeft er begrip voor dat het landgoed naar middelen zoekt om het landgoed te onderhouden, maar heeft twijfels bij de argumenten die gebruikt voor het plan en de stelling dat de gekozen oplossing de enige mogelijkheid is. Ook vindt het comité dat de gemeente Rheden veel te laat de omwonenden en bewoners van Ellecom op de hoogte heeft gebracht van het plan en hun belangen onvoldoende heeft meegewogen, terwijl al wel toezeggingen waren gedaan richting landgoed Middachten, de initiatiefnemer.

Daarnaast wordt het volgens het comité steeds duidelijker dat megastallen met een grote concentratie van dieren risico’s voor de volksgezondheid met zich meebrengen, onder andere doordat door fijnstof gezondheidsproblemen aan luchtwegen bij omwonenden ontstaan. Distel: “Een megastal in een kleinschalig poldergebied als Ellecom tast door zijn omvang het karakter van de polder aan. Er zal meer landbouwverkeer komen op een weg die onderdeel is van de fietsroute van Doesburg naar de Veluwezoom. Het uitzicht vanaf de fietsroute zal, als de plannen doorgaan, sterk bepaald worden door de megastal van 94 meter breed en elf meter hoog. Bovendien staat het plan haaks op het landelijke en toeristische karakter dat de provincie en gemeente Rheden toekennen aan de Ellecomse polder en waar de gemeente om die reden ook in heeft geïnvesteerd. Intensieve veeteelt past niet in dit gebied”.

Het comité is van mening dat de argumenten die worden gebruikt om het bestemmingsplan te wijzigen een megastal niet nodig is. De bescherming van kwetsbare bronbossen is volgens Comité Hoezo Megastal? op andere manieren te realiseren. Dit geldt ook voor het behoud van het agrarische cultuurlandschap.