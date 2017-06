Michel Tromp secretaris fusiegemeente Zevenaar

ZEVENAAR - De stuurgroep herindeling van Rijnwaarden en Zevenaar benoemt Michel Tromp als kwartiermaker annex beoogd gemeentesecretaris, per 1 januari 2018. Met ingang van 1 september 2017 treedt hij in dienst en vervult hij de rol van algemeen projectleider bij de herindeling. Hij bereidt hij de fusie van Rijnwaarden en Zevenaar verder voor.

Michel Tromp heeft jarenlange ervaring met complexe organisatieontwikkelingen en –veranderingen en resultaatgericht en efficiënt werken, ervaring die hij opdeed als gemeentesecretaris bij de gemeenten Baarle-Nassau en Goirle. Voor de nieuwe gemeente Zevenaar richt hij zich op drie pijlers: organisatie, cultuur en verbinding: ‘Ik heb er zin in om in Zevenaar aan de slag te gaan. Ik deel de visie van beide gemeenten dat een goede samenwerking in een open cultuur tussen de ambtelijke organisatie, college en raad belangrijk is. Vanuit die basis waarborgen we de kwaliteit van dienstverlening en hebben we verbinding met de inwoners. Wij faciliteren onze inwoners om te leven in de gemeenschap die zij zelf wensen. Mijn motto: behandel de ander, zoals de ander behandeld wil worden’.

Op de advertentie reageerden circa 35 kandidaten. Jeroen Staatsen, voorzitter van de stuurgroep herindeling, is blij met de komst van Michel Tromp en heeft alle vertrouwen in een goede samenwerking.