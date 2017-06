Automobielbedrijf Wijnne in pand Jurrius

DIEREN –V.O.F. Automobielbedrijf G.J. Wijnne heeft een langjarige huurovereenkomst gesloten voor een nieuwe autoshowroom, werkplaats en kantoor. De nieuwe locatie is gelegen aan de Imboslaan 140 te Dieren, waar tot voor kort Forddealer Jurrius was gevestigd. Naast de vestigingen in Doornspijk en Nijmegen, wordt Dieren dit de derde vestiging.Met deze vestiging kan Wijnne een groot verzorgingsgebied bedienen. Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars, partner in Dynamis, adviseerde de verhuurder, een particuliere belegger, bij deze transactie. Op de foto de nieuwe huurders (links) en rechts de eigenaren van het pand, Peter en Theo Jurrius.