ZOOV gaat leerlingenvervoer Bronckhorst verzorgen

BRONCKHORST - ZOOV heeft het leerlingenvervoer in de zeven Achterhoekse gemeenten, waaronder Bronckhorst, gegund aan negen taxibedrijven. Ook enkele kleinere en lokale taxibedrijven gaan vanaf het nieuwe schooljaar het leerlingenvervoer verzorgen.

Vanaf 1 augustus 2017 verzorgt ZOOV het vervoer van leerlingen van en naar hun scholen voor deze zeven Achterhoekse gemeenten. Vooruitlopend daarop heeft ZOOV in de afgelopen periode dit leerlingenvervoer aanbesteed aan taxibedrijven. Onlangs is de gunning definitief geworden.

Sinds 1 januari 2017 verzorgt ZOOV het vraagafhankelijk vervoer (Regiotaxivervoer) van en naar de Achterhoek. Vanaf het nieuwe schooljaar komen daar het leerlingenvervoer en het Wsw-vervoer (Wet sociale werkvoorzieningen) bij. ZOOV streeft ernaar dat het leerlingenvervoer zoveel mogelijk hetzelfde blijft als op dit moment. Wel kunnen leerlingen door andere chauffeurs van en naar school worden gebracht, in ook andere taxi’s. Dit komt doordat andere taxibedrijven het leerlingenvervoer voor hun rekening gaan nemen. Ouders en leerlingen krijgen hierover tijdig bericht. Als een nieuwe chauffeur het vervoer overneemt, komt deze voor de start van het schooljaar eerst nog met de ouders en leerlingen kennismaken.