Lekker de stoep volkalken

DIEREN - De kinderen die zaterdag een bezoekje brachten aan de Dierense Speeltuin konden helemaal los gaan met stoepkrijt. Op de verkeersbaan werd een straattekenwedstrijd gehouden, waar jongens en meisjes van alle leeftijden hun artistieke talenten kwijt konden. Het was natuurlijk heerlijk weer om lekker creatief aan de slag te gaan en daarna nog even lekker te spelen in de speeltuin.

Deze dag werd ook geld ingezameld voor het Ronald McDonaldhuis. Kinderen mochten voor 1 euro een ansichtkaart maken. De actie wordt zaterdag 16 juni afgesloten met een sponsorloop, waar iedereen aan mee kan doen.