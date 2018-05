Goedbezochte simultaan

DIEREN – Grootmeester Roeland Pruijssers gaf onlangs een goedbezochte schaaksimultaan op Het Rhedens in Dieren. Ruim twintig leerlingen bonden op 64 borden tegelijkertijd de strijd aan met de 28-jarige Apeldoornse profschaker.

Elk jaar verzorgt de Stichting Open NK Schaken, ook jaarlijks verantwoordelijk voor het Nederlands Kampioenschap in sporthal Theothorne in Dieren, een simultaanvoorstelling voor Het Rhedens, omdat deze school elk jaar meubilair uitleent aan het toernooi. "Deze simultaan begint al een echt begrip te worden hier", zei afdelingsleider HAVO/VWO Ferhat Aydur, die zelf ook een potje meeschaakte. Aydur kreeg van de aanwezige toernooidirecteur Ap Lammers en perschef Peter Boel het boekje Vijftig Schaakzomers aangeboden. Een speciale uitgave, geschreven door Boel, ter ere van vijftig jaar Open NK in de gemeente Rheden.

In totaal 25 deelnemers schoven aan bij de simultaan, die twee uur duurde. Tussen de leerlingen zaten ook ex-leraar Albert Lebbink, André van Kuijk (vader van meerdere schaakleerlingen) en Roelands vader Henk Pruijssers, die zijn zoon had gechauffeerd. Roeland maakte zijn rondjes onder een vrolijk geroezemoes, en telkens als de bel ging kwam er nog eens een stel leerlingen een kijkje nemen, die hun klasgenoten en vrienden soms luid aanmoedigden.

Als een tegenstander het even niet wist, mocht hij van Pruijssers een beurt overslaan. Maar al snel werd duidelijk dat aan het niveau van een grootmeester niet te tippen valt. Na twee uur had Pruijssers al zijn partijen gewonnen en hadden de leerlingen flink wat schaakinspiratie opgedaan. "André van Kuijk heeft het mij het moeilijkst gemaakt", zei Pruijssers na de geslaagde middag.