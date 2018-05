BRUMMEN - Het Pinksterfestival in Brummen barst volgende week los. Cabaretiers, muzikanten, een fietstocht, shantykoren, talrijke kraampjes, kunst, dans en theater, de 25e editie van het festival in hartje Brummen heeft het allemaal. Het weekend van zaterdag 19 mei tot en met maandag 21 mei belooft één groot spektakel te gaan worden.

De zondag van het Pinksterfestival is gereserveerd voor de kunstmarkt en de TheaterEtappe. De markt wordt gehouden van 12.00 tot 17.00 uur op het Marktplein en in de omliggende straten. Handgemaakte sieraden, keramiek, leren tassen, hoeden, foto's en schilderijen zijn allemaal te koop. Er wordt een grote variëteit aan kunst aangeboden. Ook aan de kinderen is gedacht. Zij mogen gratis met gekleurde klei hun mooiste kunstwerk maken.

Op Eerste Pinksterdag is het óók tijd voor de TheaterEtappe. Die gaat van start met het meesterwerk van de Venetiaanse componist Antonio Vivaldi, de Vier Jaargetijden. In totaal zijn er vier concerten door klassieke muzikanten in de vier verschillende theaterwagens. En dat allemaal onder het genot van koffie en vers gebak van banketbakkerij Jolink. Maar de koek is dan nog niet op, want van 14.00 uur tot 22.00 uur nemen de andere artiesten het Marktplein over om de Theateretappe voort te zetten.

Daar blijft het niet bij, want bij Café Concordia treden van 14.30 uur tot ongeveer 18.00 diverse bands op en in de avond kan er op het Marktplein lekker geswingd worden als de dj van Mobiel Vinyl de dag feestelijk afsluit.

En dit is nog maar één dag van het bomvolle programma van het Pinksterfestival. Alle activiteiten en aanvangstijden zijn terug te vinden op www.pinksterfestivalbrummen.nl.