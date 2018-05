Ad Visser collecteert acht keer per jaar

DOESBURG - Ad Visser uit Doesburg collecteert voor maar liefst acht organisaties. Reden voor de Buurtacademie Doesburg om hem in het zonnetje te zetten als vrijwilliger van de maand mei. Mariëtte Wiegerinck schreef een artikel over Ad en zijn werk.

Ad Visser is een echte Doesburger. Hij woont er al 45 jaar, eerst in de Waterstraat en nu in het Molenveld. Woont ú in de omgeving van de Waterstraat, dan belt hij zeker acht maal per jaar bij u aan. Hij is namelijk collectant. En geen gewone: hij collecteert voor de Hartstichting, het MS-fonds, het Julianafonds, het Longfonds, het Reumafonds en nog drie andere organisaties. Gelukkig houdt hij van wandelen, in weer en wind, want elke collecteronde kost minstens een uur.

Toen hij vijftien jaar geleden begon met collecteren, deed hij dat omdat hij graag iets voor de maatschappij wilde doen en tegenwicht zocht voor zijn kantoorwerk. Maar hij koos ook bewust voor een ronde in zijn eigen, nu dan oude, buurt. En hij doet het nog steeds graag, ook omdat hij oude bekenden tegenkomt.

De Waterstraat heette vroeger wel het 'armoedestraatje'. Als de stadsgidsen dan voor Ads, geheel eigenhandig opgeknapte, woning uit 1780 stil stonden om het verhaal van die omgeving te vertellen, gluurden bezoekers soms naar binnen en zeiden 'Nou dat valt best wel mee… kijk eens wat groot'.

De Buurtacademie kan nog vrijwilligers gebruiken.

buurtacademiedoesburg.nl