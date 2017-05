Klarenbeek krijgt Mariakapel

KLARENBEEK – Al lang was het een grote wens van de pastoraatgroep van de RK Geloofgemeenschap in Klarenbeek, om een kapelletje te hebben waar men zomaar, op elk moment van de dag, binnen kan lopen. Even een kaarsje opsteken.

Aanvankelijk werd gedacht aan een ruimte achter in de kerk, maar door kerksluiting kon dit ook niet doorgaan. De pastoraatgroep is er wel gelukkig mee dat er nog gebedsdiensten mogelijk zijn in Het Boshuis, maar de wens voor een kapel bleef. Naast de kerkeraad en pastoraatgroep vonden veel mensen uit Klarenbeek het een goed idee en ging men hiermee verder. Vanaf 2015 is er hard aan gewerkt om dit plan te realiseren.

Eerst de plek. Die kon gevonden worden in het voormalige koetshuis achter op het kerkhof. Er moest een tekening gemaakt worden, toestemming van de officiële instanties, vakmensen en vrijwilligers vragen. Ook de benodigde gelden bijeen zien te krijgen. Een legaat van een overleden parochiaan zorgde voor de eerste aanzet en samen met opbrengsten van collectes is het gelukt om de financiën rond te krijgen.

Een gedeelte van het koetshuis is inmiddels herschapen tot een prachtige Mariakapel. In de kapel komen ook de herinneringskruisjes te hangen van de overleden parochianen zodat hun namen nog een jaar zichtbaar zijn.

Ben Revenberg maakte een fraai glas in loodraam van Maria Altijd Durende Bijstand. Ook is er een godslamp en kaarsenstandaard gemaakt. In de kapel staan ook een paar kerkbanken. Zo wordt het een plek van rust, bezinning en troost. Vanaf 13 mei kan er zomaar van zonsopgang tot zonsondergang even binnen lopen.

De Mariakapel op het kerkhof wordt op zaterdag 13 mei ingewijd door pastoor Daggenvoorde. Vooraf is er om 19.00 uur een gebedsviering in Het Boshuis. Na afloop van de dienst gaan de voorganger en kerkgangers in processie naar de Mariakapel. De pastoraatgroep nodigt ieder hiervoor uit.

foto:

De Mariakapel heeft een mooie plaats gekregen achter op het kerkhof bij de voormalige RK Kerk - foto: Martien Kobussen