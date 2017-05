Rijneveld verbetert parcoursrecord Run4Gold

RHEDEN - Zaterdag vond de zevende Run4Gold plaats op de Posbank. De hoofdafstand, de 5 Engelse mijlen, werd voor de vijfde keer gewonnen door Wim Ritsema, met een tijd van 30:29. Ingrid Rijneveld kwam als eerste dame binnen.

Ze klokte een tijd van 37:18 en verbeterde daarmee het met een parcoursrecord dat al zes jaar in handen van Ilse Coenen was. De omstandigheden waren voor het publiek ideaal, maar voor de lopers zwaar. Daarbij moet aangetekend worden dat het parcours toch zwaar is door grote hoogteverschillen en het zand dat deze keer ook weer behoorlijk mul was.