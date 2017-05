De fascinerende en turbulente historie van Zuid Afrika

DOESBURG - Onlangs verscheen het boek ‘Goede Hoop, 400 jaar Nederland en Zuid Afrika’ naar de gelijknamige NTR-documentaireserie en tentoonstelling in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het boek is geschreven door historicus en publicist Bas Kromhout.

Op uitnodiging van HetHuisDoesburg, verzorgt Kromhout op donderdag 11 mei een lezing over Zuid-Afrika in het Doesburgse Stadsbierhuys de Waag. De Hooge Zaal in De Waag is geopend vanaf 19.30 uur, de lezing start om 20.00 uur en eindigt rond 21.30 uur.

Daarna is er volop gelegenheid om met Kromhout in gesprek te gaan, de recent verschenen boeken over Zuid-Afrika te bekijken bij de infostand van Boek & Buro of kennis te maken met het reisaanbod van Historizon.

‘Goede Hoop’ is een reis- en geschiedenisboek in één. Volg de sporen die Nederlanders in de afgelopen vierhonderd jaar hebben achtergelaten. Zet voet aan land met Jan van Riebeeck en ontmoet de Khoisan-bevolking. Beleef de tocht die de uit Doesburg afkomstige ontdekkingsreiziger Robert Jacob Gordon maakte naar de onherbergzame Karoo. Trek met de broer van Piet Mondriaan mee ten strijde tegen het machtige Britse leger. Maar sta ook stil bij de apartheidspolitiek van Hendrik Verwoerd en het zwarte verzet.

Toegangskaarten à € 5 (inclusief 1 consumptie) zijn te koop bij de Doesburgse VVV. Digitaal bestellen kan via het reserveringssysteem van de Gasthuiskerk Doesburg (www.gasthuiskerkdoesburg.nl). Kijk voor meer programma-informatie ook op www.gordonindoesburg.nl.

