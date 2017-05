Definitief ontwerp openbare ruimte Voor-Drempt

DREMPT - De gemeente Bronckhorst houdt op 16 mei van 16.00 tot 20.00 uur een inloopmoment voor het definitief ontwerp van de openbare ruimte Voor-Drempt. Deze vindt plaats in het Dorpshuis Voor-Drempt. Inwoners van het dorp kunnen hier terecht met vragen over het ontwerp.

De gemeente Bronckhorst gaat de komende jaren op meerdere plekken in Voor-Drempt de openbare ruimte renoveren. In de afgelopen periode kregen de inwoners, tijdens een presentatieavond en inloopmiddagen, informatie over het conceptplan. Hierbij was er de mogelijkheid om te reageren op het voorstel. Er kwamen circa 80 reacties op het plan. Enkele leidden tot aanpassingen in het ontwerp. Voorbeelden van ingekomen reacties zijn: de mogelijkheden om groen zelf te onderhouden, overlast van vrachtverkeer dat door Drempt komt en scheve en/of gevaarlijke bestratingen.

Alle reacties en de beantwoording daarvan zijn verwerkt in een reactienota. Dit document, inclusief de gewijzigde tekening, is vanaf 8 mei in te zien via de website www.bronckhorst.nl/reconstructievoordrempt. Alle indieners van een reactie ontvangen een brief.

Naar verwachting starten de werkzaamheden na de zomer.