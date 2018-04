Sterkoe Irene in het zonnetje

VELP – Een fraai gekleurd lint, een half uur aandacht en vooral alle lof. Dat viel koe Irene vorige week dinsdag te beurt. De struise zestienjarige heeft in haar leven al meer dan 130.000 liter melk gegeven en daarmee 10.000 kilo vet en eiwit geproduceerd. Een mijlpaal die maar heel weinig koeien halen.

Irene is één van de ongeveer honderddertig koeien van Velper boer Wilco Nieuwenhuis (derde van rechts op de foto). Hij is apetrots op zijn Irene: "Ze is een heel duurzame koe. Op zestienjarige leeftijd levert zij nog steeds veel melk en ze is nog steeds in goede gezondheid." Wilco bouwde in de loop der jaren een speciale band op met Irene, die hij ziet als een 'lid van het team'.

Het voltallige college van de gemeente Rheden kwam vorige week op bezoek om Irene in het zonnetje te zetten. Van burgemeester Carol van Eert kreeg zij een mooie sjerp. Vertegenwoordigers van LTO en CRV - een organisatie voor rundveeverbetering - brachten cadeaus voor Nieuwenhuis.

Nieuwenhuis runt samen met zijn ouders en vrouw een modern boerenbedrijf met zicht op Kasteel Biljoen. "We leveren melk aan Friesland Campina, die er melkproducten van maakt voor binnen- en buitenland. Onze koeien lopen de hele zomer buiten en 'melken zichzelf' aan de melkrobot."

Wilco is tevens bestuurslid van LTO Noord, afdeling Zuid Oost Veluwe en volgt de ontwikkelingen in zijn vakgebied op de voet. Het bezoek van het college, was een mooie gelegenheid enkele lopende zaken aan te kaarten, zoals de aanleg van glasvezel in het buitengebied en het verwijderen van asbestdaken van zijn stal. Nieuwenhuis is voornemens zijn daken geschikt te maken voor de plaatsing van zonnepanelen.