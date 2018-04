Wijkagent Loenen ook buiten spreekuur beschikbaar

LOENEN – Wijkagent Theo Simmelink heeft problemen om het wekelijkse spreekuur in De Bruisbeek in Loenen door te laten gaan. Steeds vaker is er geen vervanging mogelijk als hij zelf niet kan. Bovendien is hij veel tijd kwijt met het project Controle Vitale Vakantieparken, dat regelmatig op donderdag wordt gehouden, tegelijk met het spreekuur in Loenen.

Daarom noemt Simmelink nog even de mogelijkheid om buiten het spreekuur om contact met hem op te nemen via tel. 0900-8844. Bellers worden direct doorverbonden of Simmelink krijgt de melding dat hij terug moet bellen. Simmelink kan overigens meer lokaal werken. Hij heeft tegenwoordig een computer, waarmee hij overal in de wijk werk kan doen waar hij normaal voor terug zou moeten naar het hoofdbureau.

Voor aangifte over een strafbaar feit kan een afspraak worden gemaakt op het bureau in Apeldoorn. Dit kan eveneens via tel. 0900-8844. Simmelink vraagt inwoners niet te schromen melding te doen van verdachte situaties. "Te vaak horen wij achteraf dat omwonenden wel iets vreemd gemerkt hebben. Vaak weten wij als politie al een en ander, maar net te weinig. Met uw informatie erbij kunnen we misschien wel doorpakken."