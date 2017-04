Doesburg toont zich kleurrijk

DOESBURG - Zaterdag was de binnenstad van Doesburg verandert in een kleurrijk Doesburg. Niet alleen de vlag was kleurrijk, maar ook de rode loper was uitgelegd, bedoeld voor de modeshow die deze dag twee keer werd gehouden.

Leuke jurkjes, broeken, bloesjes, truitjes en vestjes, of omslagdoeken voor een wat killere avond, het scala was breed. Niet alleen mode in de vorm van kleding, maar ook de nieuwste fraaie handtassen-collectie en bijpassende sierraden werden geshowd. Zo konden de vele aanwezigen zien wat de nieuwe trends zijn voor komend zomerseizoen. DJ Jorrit zorgde voor bijpassende muziek en twee ladyspeakers vertelden wat de mannequins droegen en bij welke winkel het te koop is. Het publiek was in grote getalen aanwezig om dit te zien en de terrassen die aan de rode loper grensden, zaten vol. Het was dan ook heerlijk weer om deze modeshow buiten te aanschouwen. Voorafgaand aan de presentaties werd nog de vierde editie van het winkelboekje overhandigd. Die overhandiging werd gedaan aan Jet van Uum, de 'nieuwste' ondernemer van Doesburg. Zij opent binnenkort haar nieuwe winkel met handgemaakte leren tassen aan de Ooipoortstraat. Het boekje is voor iedereen gratis mee te nemen bij de deelnemende Doesburgse winkeliers. - foto: Hanny ten Dolle