Niets te doen tegen Windmolens Bijvanck

ANGERLO - De zienswijzen op het ontwerp-inpassingsplan windmolens Bijvanck, hebben geleid tot extra onderzoeken en aanscherpingen. De belangrijkste is het voorkomen van slagschaduw op gevels van huizen. Gedeputeerde Staten (GS) gaan met dit voorstel verder dan de wettelijke eis. De bouw tegenhouden kunnen ze echter niet. Ondanks de vele protesten van bewoners tot in de verre omtrek.

GS zijn van oordeel dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening en stellen daarom Provinciale Staten voor om het inpassingsplan vast te stellen. “Over die uitkomst ben ik op zich blij, over het proces minder", aldus gedeputeerde Jan Jacob van Dijk. "De vier molens zijn ruimtelijk in te passen en dragen bij aan de taakstelling om 230,5 Megawatt aan windmolens in Gelderland te realiseren. En dat is goed voor iedereen, want zo voorkomen we het gebruik van fossiele brandstoffen. Maar over het proces ben ik minder tevreden vanwege de wettelijke plicht om dit inpassingsplan te moeten maken waarbij ik geen rekening mag houden met weerstand.”

De belangrijkste wijziging betreft slagschaduw. GS kiezen er voor verder te gaan dan de wettelijke norm van maximaal 5 uur en 40 minuten per gevel. In het inpassingsplan wordt slagschaduw op alle gevels van woningen in het gebied voorkomen.

Er zijn 56 zienswijzen ingediend. Een aantal zienswijzen gaan in op het nut en de noodzaak van windmolens. Ook gaan een aantal zienswijzen in op de aantasting van het waardevolle open landschap tussen globaal Angerlo en Didam. De vier windmolens volgen op regionale schaal de oost-west richting van het landschap en voldoen aan de ruimtelijke eisen.

Provinciale Staten bespreken dit inpassingsplan op 10 mei. Zij organiseren op 3 mei nog een hoorzitting. Daar kunnen belangstellenden inspreken over Windpark Bijvanck. Op 24 mei nemen PS een besluit over het inpassingsplan.

De omwonenden, verenigd in de actiegroep Hoordewindwaait.nl, blijven strijden tegen de komst van de molens. Op hun site vatten ze hun bezwaar samen als: 'Voor of tegen windmolens ? Daar gaat het niet om. Wel om waar ze dan moeten komen. 185 Meter hoge windmolens in ons open landschap, of niet?'