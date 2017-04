Pop-up museum in De Waag

DOESBURG- Het pop-up museum over de Sporen van de Doesburgse Gordons, in de Opkamer van De Waag in Doesburg, werd zaterdag heel officieel geopend door de Doesburgse museuminspecteur Ivo van der Veen en door Marijn en Jelle Kappert. Ivo zorgt in zijn functie ook voor de eerste inspectie van dit tijdelijke museum en was hier zeer tevreden over.

De opening van dit tijdelijke museum, dat is gevestigd in de Opkamer van De Waag, was live te volgen op Radio Gelderland. Daarna was er in en om De Waag een programma rondom de Doesburgse jaren van ontdekkingsreiziger Robert Jacob Gordon. In de loop van de ochtend sloeg René Arendsen van Omroep Gelderland het eerste vat Gordon-bier aan. Eigenaar Roy Kappert van De Waag, die de ruimte beschikbaar stelt aan de organisatoren van HetHuisDoesburg, was er in geslaagd in Schotland een vat op de kop te tikken. Radiomaker Arendsen, ook een van de Ridders van Gelre op TV Gelderland, nam ondanks het vroege uur de gelegenheid om een mooie pint van het speciale bier te tappen en te proeven.

Het pop-up museum geeft informatie over de Doesburgse ontdekkingsreiziger van Schotse afkomst en diens Doesburgse familie en is de komende tijd te bezoeken tijdens de openingsuren van De Waag. Het museum is gratis toegankelijk. Kijk voor meer informatie en activiteiten rondom Gordon ook op www.gordonindoesburg.nl. - foto: Hanny ten Dolle