Bezwaar tegen megastal bij Raad van State

DIEREN - Het aangekondigde bezwaar van Stichting Behoud Uiterwaardenlandschap (SBU) tegen de megastal bij Ellecom ligt bij de Raad van State. Dat heeft de stichting uit Dieren laten weten. Ze vindt de geplande boerderij slecht voor het landschap, de mensen en de dieren en verzoekt om het bestemmingsplan te vernietigen.

Eind november 2017 stemde een meerderheid van de gemeenteraad van Rheden voor het bestemmingsplan Middachten, waarmee de bouw van de megastal voor 300 melkkoeien en 168 kalfjes op landgoed Middachten mogelijk wordt gemaakt. De SBU is het niet eens met dit besluit. Ze vindt deze ontwikkeling 'een aanmerkelijke aantasting van de landschappelijke en natuurlijke waarden van de uiterwaarden'. Ze denkt dat het geplande veehouderijbedrijf door zijn situering op een verhoging midden in het open land de landschappelijke kwaliteit fors aantast. Het bedrijf zal volgens hen overlast geven in de vorm van verstening, geluid, geur en licht.

Dierziekten

Daarnaast is het slecht voor de dieren; de ecologische verbindingszone tussen de Veluwe en de IJsseluiterwaarden wordt volgens hen aangetast. Zo kunnen dieren niet meer in alle vrijheid van het ene naar het andere gebied. De SBU vreest ook dat het vee in de boerderij dierziekten kan overdragen naar groter wild zoals edelherten. Ook noemt ze het intensieve gebruik van de weilanden bij de nieuwe boerderij die 'in ecologisch opzicht van geen enkele betekenis zijn': "Weidevogels hebben er bijvoorbeeld niets te zoeken en ganzen die op het proteïnerijke grasland afkomen zullen ongetwijfeld worden verjaagd", aldus de SBU in een toelichting.

De bouwlocatie aan de Eikenstraat in Ellecom (foto) ligt op een terp. Ook daar is de stichting niet gelukkig mee. Met het gebruik van deze verhoging in het landschap voor een boerenbedrijf, verdwijnt volgens hen een hoogwatervluchtplaats voor de dieren. De SBU noemt ook het waterbergend vermogen van de uiterwaarden als reden om af te zien van het plan. Volgens hen doet de ontwikkeling van een nieuw bedrijf hier afbreuk aan. Praktisch zou dit betekenen dat er een barrière ontstaat voor fauna die voor het opkomend water richting de Veluwe wil vluchten.

De SBU vraagt de Raad van State het bestemmingsplan te vernietigen vanwege 'onzorgvuldig feitenonderzoek, onevenwichtige dan wel kennelijk onredelijke belangenafweging en ondeugdelijke motivering'.

De stichting verwacht binnen vier tot zes weken een reactie te krijgen.