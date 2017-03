Benefiet voor nieuwe muziekkoepel

ELLECOM - De Muziekkoepel aan de Binnenweg in Ellecom werd op 31 december 2016 door brand verwoest. Sinds 1948 nam de muziektent een centrale plaats in op het dorpsplein van Ellecom en werd een belangrijke ontmoetingsplek voor inwoners en verenigingen. Onder meer de Ellecomse Oranjevereniging en muziekvereniging Excelsior waren er vaak te vinden.

Er is weinig meer van over. Een tijdje omheind door ijzeren hekken rest slechts de stenen sokkel. De verenigingen laten het er niet bij zitten. Vanuit de muziekvereniging is snel geschakeld; voorzitter, penningmeester en dirigent hebben vrij snel de koppen bij elkaar gestoken en inmiddels zijn daar enkele enthousiaste personen aan toegevoegd. Zo ontstond een breed gedragen idee om een benefietbijeenkomst te houden om een eerste steen bij te dragen aan de wederopbouw van de muziektent. “Gelukkig is ook de gemeente Rheden erg betrokken in dit geheel”, aldus Bertus Samberg, voorzitter van Excelsior. In 2018 bestaat Excelsior 125 jaar en is daarmee de oudste fanfare in de gemeente Rheden. In dat jubileumjaar is er een speciaal feestweekend waarin veel muziek wordt gemaakt op en rond het dorpsplein. Een mooie muziektent mag dan natuurlijk niet ontbreken.

Daarom wordt op 2 april een grote benefietdag gehouden in Ellecom. Vanaf 10.00 uur tot laat in de namiddag zal het een komen en gaan zijn van verenigingen en personen die het geheel een warm hart toedragen. Optredens van lokale zangverenigingen en muziekkorpsen, buurtverenigingen uit de gemeente en landelijke beroemdheden doen mee. Speciaal hoogtepunt wordt de heuse Maestro competitie. Daarvoor zijn al twee kandidaten bekend gemaakt: burgemeester Petra van Wingerden van de gemeente Rheden en Graaf zu Ortenburg van kasteel Middachten en beschermheer van Excelsior gaan met nog twee nader te noemen kandidaten de strijd aan tot Maestro van Ellecom. Ze dirigeren om beurten het Fanfareorkest Excelsior, dat normaal onder leiding staat van Roger Ritzen.

Ook individuele Ellecomse musici wordt gevraagd om tijdens deze benefiet op te treden. Aanmelden kan bij Bakkerij Samberg. Fanfare Excelsior levert uiteraard zelf ook een stevige muzikale bijdrage. Het is de bedoeling dat dit evenement zoveel mogelijk aandacht trekt en er een mooi geldbedrag wordt ingezameld als bijdrage voor de wederopbouw van de Ellecomse muziektent. Hoewel de dag vanaf 10.00 een programma biedt, wordt het evenement om 11.00 uur officieel geopend. Daarna volgt een uitgebreide brunch onder begeleiding van lichte muziek, waarvoor nu al kaarten beschikbaar zijn bij bakkerij Samberg. De entree voor brunch en muziek bedragen 7,50 euro, kinderen betalen hiervoor 3,50 euro. Wie alleen van de muziek wil genieten is welkom voor een vrije bijdrage. De benefietdag vindt uiteraard plaats op het dorpsplein.