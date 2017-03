Na zestig jaar opnieuw in trouwjurk

BRUMMEN – Het was zestig jaar geleden dat Joke Brugman het jawoord gaf aan Bertus Derksen. Donderdagmiddag deed het paar het nog eens dunnetjes over, waarbij Joke voor de gelegenheid haar trouwjurk weer aantrok.

Het paar zag er prachtig uit op de dag van hun gouden huwelijksjubileum en dat was grotendeels te danken aan de kinderen. Zij hadden geregeld dat vader ’s ochtends werd opgehaald om zich elders om te kleden, terwijl bij moeder de kapper op de stoep stond. Tot haar grote verrassing was Jokes trouwjurk tevoorschijn gehaald en compleet met sluier, corsage en bruidsboeket stapte zij later die dag samen met haar man in de auto naar het gemeentehuis in Brummen, waar zij zestig jaar geleden in de echt zijn verbonden.

Joke Brugman en Bertus Derksen leerden elkaar kennen op de Brummense kermis. Na een avondje zwieren mocht hij haar naar huis brengen en wisselden ze adressen uit. Een paar dagen later lag er een brief van Bertus op de mat van Jokes ouderlijk huis in Brummen. Ze leerden elkaar beter kennen en de vonk sloeg over. Na hun huwelijk, op 9 maart 1957, trok het paar in het ouderlijk huis van Bertus in Eerbeek, waar zij nog steeds wonen.

Ze hebben een rijk en gevuld leven, waarin zij samen veel praten en lachen, genieten van tuinieren, wandelen, dansen en koffie drinken in hun tuinhuisje. Bertus is druk met klussen in huis, leest graag boeken van Dik Trom of de Kameleon en is vooral stapelgek op zijn Joke. De zorgzame Joke op haar beurt kan weer heerlijk koken, lees graag romans, maakt kaarten en fotoboeken. Bovendien bezoeken zij nog elk jaar samen de Brummense kermis.

In een mooie ceremonie op het gemeentehuis, werd door trouwambtenaar Marietje Blom èn burgemeester Alex van Hedel terugblikt op zestig mooie jaren, maar vooral ook gekeken naar de toekomst. De burgemeester nodigde het paar vast uit voor een nieuw bezoek over tien jaar.