BMK huldigt jubilarissen

BRUMMEN - Na afloop van de algemene ledenvergadering van het Brummens Mannenkoor op 7 maart is een groot aantal leden van het BMK gehuldigd in verband met hun lidmaatschap van het koor. Negen leden, Roel Santing, Tinco Schoonman, Hans Stronks, Gerrit Wassink, Siemen van Asperen, Jan van der Bijl , Eef Leeflang, Henk IJdens en Hennie Huisstede zijn sinds de oprichting van het koor in 1976 koorlid.

De heer Leo Hagebeek, secretaris van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond (KNZV) Midden Nederland, spelde de KNZV-medaille op en reikte de bijbehorende oorkonde uit aan de leden die 40 jaar lid waren. De partners van de onderscheiden leden kregen van de voorzitter van het BMK Lieuwe Blaauw een prachtige bos bloemen overhandigd.

Piet Schwegler en Hans Ruumpol kregen van Leo Hagebeek de KNZV speld met oorkonde in verband met hun 25-jarig lidmaatschap van het BMK. Verder werd aan vier leden, Henk van den Beld, Wim Campen, Ben Sieben en Anton Wetters in verband met hun tienjarig koorlidmaatschap de daarbij bijbehorende BMK speld en oorkonde uitgereikt door voorzitter Lieuwe Blaauw.

In de algemene ledenvergadering voorafgaand aan de huldiging werd afscheid genomen van de bestuursleden Wim Campen, Ben Kaasschieter en Henk van den Beld. Als nieuwe bestuursleden werden benoemd Jan Willem Brummelkamp, Joop Teunissen en Theo Oving. Naast de reguliere zaken als vaststelling van jaarverslag en goedkeuring van het financiële beleid stond de vergadering in het teken van een komende concertreis volgend jaar. De eerstvolgende activiteit van BMK is de jaarlijkse boekenmarkt bij Concordia , dit jaar op 24 en 25 maart.

www.brummensmannenkoor.nl

Foto: De jubilarissen v.l.n.r.: Jan van der Bijl, Hennie Huisstede, Tinco Schoonman, Roel Santing, Eef Leeflang, Siemen van Asperen, Henk IJdens en Hans Stronks