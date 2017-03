Jubilarissen Vrouwen van Nu Hooiland

HOOILAND – Op de jaarvergadering van de afdeling Hooiland-Klarenbeek-Apeldoorn van Vrouwen van Nu, zijn een tweetal trouwe leden door de voorzitter gehuldigd. In gebouw Samuel in de buurtschap Hooiland werd Trui de Boer naar voren geroepen voor haar lange trouw aan de afdeling. Al veertig jaar is zijn druk met de vrouwenvereniging. Er was ook een zilveren lid. Co Poleij was 25 jaar actief. Beiden kregen bloemen en een oorkonde aangeboden. Daarbij ook het gebruikelijke lepeltje van de Vrouwen van Nu.