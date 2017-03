Alerte agenten betrappen mannen met drugs

VELP - Donderdag zijn in Velp twee mannen met drugs betrapt, omdat agenten zagen dat er iets niet klopte. Er zijn zowel drugs als munitie in beslag genomen. Eén van de daders sloeg op de vlucht, maar werd na een snelle achtervolging ingerekend.

In Velp zagen agenten aan de Dr. van Voorthuijsenstraat een auto geparkeerd staan met twee mannen er in. De politiemannen herkenden één van de mannen omdat deze man vaker in aanraking met de politie is geweest. De inzittenden kregen het verzoek om uit te stappen. Al snel zagen de agenten dat er drugs in de auto lag. Eén van de verdachten zette het op een lopen, maar na een korte achtervolging kon hij aangehouden worden. Toen de auto verder doorzocht werd, kwam er ook een kleine hoeveelheid munitie tevoorschijn. Zowel de munitie als de drugs zijn in beslag genomen. De beide mannen zijn aangehouden, het gaat om een 31-jarige man uit Dordrecht en een 34-jarige man uit Velp.