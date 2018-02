Aangepaste gebiedsvisie Beekbergsebroek

BEEKBERGEN - Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Apeldoorn heeft de aangepaste gebiedsvisie voor de Beekbergsebroek vastgesteld. In deze gebiedsvisie staat waar in het gebied Beekbergsebroek de thema's natuur, recreatie en duurzame energie mogelijk zijn.

In de zone voor recreatie ligt de nadruk op kleinschalige, openbaar toegankelijke ontwikkelingen, waarbij de hoeveelheid verkeer niet of weinig toeneemt. De natuurontwikkeling is vooral bedoeld om het Beekbergerwoud met Apeldoorn te verbinden. In de zone voor duurzame energie zitten geen zoekzones voor windmolens meer. Behandeling van de gebiedsvisie vindt naar verwachting plaats op 22 februari. Als de gemeenteraad de visie vaststelt, vindt de ontwikkeling van het gebied vervolgens stapsgewijs plaats.

De aangepaste gebiedsvisie is gebaseerd op drie door de raad vastgestelde thema's, met als kaders onder andere dat de hoeveelheid verkeer in de Beekbergsebroek niet substantieel toeneemt en dat initiatieven een landschappelijke meerwaarde leveren. Dit wordt per initiatief getoetst. Omdat de gebiedsvisie ook als een uitnodiging wordt bedoeld, bevat deze voorbeelden van concrete wenselijke activiteiten. De verwachting is dat de gebiedsvisie in combinatie met ander beleid voldoende handvatten biedt om niet passende activiteiten te weren.

Op de concept gebiedsvisie is door honderden bewoners inspraak geleverd, die zich voornamelijk richtten tegen de drie zoekzones voor windmolens en, vooral in het gebied zelf, tegen het vergroten en het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden, onder andere vanwege verkeersoverlast. Naar aanleiding van een raadsbesluit vorig jaar zijn de drie zoekzones voor windmolens al vervallen. Aan de concept gebiedsvisie zijn op basis van de inspraak ideeën voor kavelruil, picknickplaatsen, hondenuitlaatplekken en een sportparcours toegevoegd.