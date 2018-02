Alaaf bij Boul'Animo

LAAG-SOEREN - Het was weer een dolle boel op het complex van Boul'Animo. Vrolijk uitgedoste leden van de vereniging speelden met al even opgedofte partners, van wie meerderen nog nooit een boule ter hand genomen hadden, het jaarlijkse carnavalstoernooi. Veel leut en plezier met elkaar stonden deze dag centraal. In die sfeer werd het toernooi dan ook afgewerkt. Uiteraard wordt gestart om 11.11 uur en worden de partijen gespeeld tot 11 punten. Boul'Animo bestaat dit jaar 33 jaar, een magisch getal in carnavalsland. Traditioneel wordt op deze dag het inschrijfgeld geschonken aan een goed doel. De Alzheimerstichting was dan ook de grote winnaar van dit zeer geslaagde evenement.