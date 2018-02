Boekje over Dierense jeneverstoker

DIEREN – In 1967 sloten de Dierense distilleerderij en stokerijen van de familie Sevenstern. Sinds 1820 had het bedrijf in verschillende panden aan de Hogestraat, Hoflaan en Lagestraat haar activiteiten ontplooid. Met name de beroemde brandewijn van Sevenstern gaf het bedrijf aanzien en bekendheid alom.

Het boekje met de titel Commanditaire Vennootschap R.W. Sevenstern & Zoon en met als onderkop Distillateurs, likeur- en brandewijnstokers. Anno 1820 Dieren, is het resultaat van het speurwerk van Jos Leeman en Theo van Gessel. Beiden zijn oud-inwoner van het dorp. Leeman verzamelt boeken en ansichtkaarten over Dieren en schrijft regelmatig bijdragen voor Ambt & Heerlijkheid, het kwartaalblad van de Oudheidkundige Kring. Theo van Gessel is de zoon van Sevensterns procuratiehouder Louis Nic. van Gessel, die zo'n veertig jaar voor het bedrijf werkte. Uit diens nalatenschap kwam een schat aan informatie en toen Leeman zich realiseerde hoe weinig er geschreven en bekend was over het bedrijf, besloten ze 'het eens uit te zoeken en op een rijtje te zetten.' Het resultaat is een boek van 88 pagina's met daarin de hele geschiedenis van het bedrijf en een heleboel foto's en documenten. Het boek wordt zaterdag 17 februari om 14.00 uur gepresenteerd in Boekhandel Dieren op het Callunaplein en Theo van Gessel is daarna tot 16.00 uur present om nader met belangstellenden over de familie en de distilleerderij 'Sevenstern' te praten. Het boek kost 10 euro en is uiteraard in Boekhandel Dieren te koop, maar ook per e-mail te bestellen via e-mail: dierenvroegerennu@gmail.com.

In de negentiende en twintigste eeuw was Sevenstern een welbekende en achtenswaardige naam in Dieren, een familie die tot de notabelen en welgestelden van het dorp behoorde. Met name de beroemde brandewijn van Sevenstern uit hun eigen brandewijn- en likeurstokerij, gaf samen met andere landelijke merken als Gazelle en Edy, het dorp aanzien en bekendheid alom. "Wanneer je in die tijd over de Harderwijkerweg, later Tramstraat en nog later de Hoflaan genaamd, wandelde, rook je de alcoholische dampen die door de openstaande deuren van de distilleerderij naar buiten drongen", weten Van Gessel en Leeman zelfs nog. "Voor velen een prettig luchtje, dat deed denken aan een Dierens 'brandewientje met suker', dat zondags na de kerk en bij vele feestelijkheden geschonken werd."

In veel slijterijen in het land was de gehele collectie sterke dranken en likeuren van Sevenstern te koop en in menig dorpscafé werd de Sevenstern brandewijn en jenever geschonken en natuurlijk gedronken.

De geschiedenis van de familie en de distilleerderij gaan ver terug. Al voor 1820 is in stukken te lezen dat het echtpaar Broens-Sevenstern in Dieren handel dreef in 'Sterke dranken, jenever en wijnen'. In het boek beschrijven Leeman en Van Gessel hoe het verging met het bedrijf, tot aan het moment waarop het in 1967 de deuren sloot en 'het merk' werd overgenomen door Mispelblom in Zutphen.

Het boek is te bestellen onder ISBN/EAN nummer 978-90-9030761-9.

Op de foto staan vaten drank, onder andere cognac en de beroemde brandewijn, in de distilleerderij van Sevenstern, rond 1927.