Bomen in Noordoost

DOESBURG - Bewoners uit Doesburg Noordoost planten binnenkort struiken en bomen voor een mooier buitengebied. Zij doen mee aan Doesburg Noordoost in het Groen, een beplantingsproject van de Buurtschap Noordoost (BNO) en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) in samenwerking met de Gemeente Doesburg en de Provincie Gelderland. De uitdeeldag van het plantmateriaal vindt plaats op zaterdag 18 februari. Tien deelnemers ontvangen dan hun beplanting. Zij planten inheemse struiken zoals sleedoorn, liguster, hazelaar en Gelderse roos maar ook knotbomen, laanbomen en hoogstamfruitbomen op hun erf en in het landschap. De uitdeeldag begint om 10.00 uur. Wethouder Fred Jansen en een vertegenwoordiger van BNO planten samen de eerste boom bij de familie Beekman aan de Eekstraat 12 in Doesburg.

Op 11 oktober was er in de Partyboerderij De IJsselhoeve een informatieavond over Doesburg Noordoost in het Groen. Tijdens de daaropvolgende inloopdag konden bewoners een eigen ontwerp en hun wensen voor beplanting op tafel leggen. Samen met een adviseur van SLG is vervolgens een individueel beplantingsplan gemaakt dat past binnen het landschapstype van de betreffende grondeigenaar. Via deze actie worden erf en omliggend landschap verfraaid met streekeigen beplanting, zoals een enkele boom, struikenrij, haag, hoogstamboomgaard of combinatie hiervan. Dit draagt niet alleen bij aan het versterken van het streekeigen landschap rondom Doesburg, maar ook flora en fauna profiteren hiervan volop. Bewoners konden gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden.