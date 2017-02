Nieuwe Veluwe app en natuurgids

REGIO - De nieuwe Crossbill Guide Veluwe en de gratis te downloaden Crossbill app Veluwe verschijnen half april. Beide geven natuurliefhebbers optimale kansen om zelf de rijke flora en fauna te ontdekken op de 22 beschreven routes over de Veluwe.

Uniek aan de app is dat je naast natuurinformatie ook waarnemingstips krijgt over hoe en waar je planten en dieren kunt ontdekken. Hierdoor maak je veel meer kans de bijzondere flora en fauna van de Veluwe te vinden dan wanneer je zonder loopt. En mocht je daar toevallig even geen zin in hebben – geen probleem; je kiest van tevoren over welke onderwerpen je berichten wilt ontvangen, want ook landschap, geschiedenis, en geologie kun je selecteren als interessegebied. De app bevat een veldgids waarin alle genoemde planten en dieren omschreven worden, inclusief foto’s en waarnemingstips. Geschikt voor iedereen die meer wil ontdekken op de Veluwe, van ‘casual’ liefhebber tot ‘hardcore’ vogelaar en daarmee is de app bijna zo goed als een boswachter meenemen op je wandeling! Wanneer de app gedownload is op je mobiele telefoon kan deze offline gebruikt worden (hij maakt gebruik van gps).

De rijk geïllustreerde gids bestaat uit informatie over het Veluwse landschap, de geschiedenis en de flora en fauna, uit 22 beste natuurroutes met toeristische informatie en waarnemingstips en zijn zo ontworpen dat je er alle landschappen waaruit de Veluwe bestaat, meemaakt.

De gids vertelt je waar je de meest bijzondere natuurplekken op de Veluwe optimaal kunt beleven: de oudste bossen en de monumentale bomen, waar en hoe je het beste wild kunt spotten, de mooiste beekdalen, de locaties met zeldzame flora en fauna, de rijke historie; kortom het beste dat de Veluwe op het gebied van natuur en landschap biedt. De gids is HET boek voor alle aspecten van natuurbeleving op de Veluwe, zowel praktisch in het veld als voor de open haard. Het boek wordt een Nederlandstalig onderdeel van de succesvolle Europese serie Crossbill Guides.

Stichting Crossbill Guides is een Nederlandse non-profit organisatie die als doel heeft publieksbetrokkenheid bij natuur en natuurbescherming te vergroten.



Crossbill Guide Veluwe en Crossbill app Veluwe; auteur: Dirk Hilbers (bioloog, schrijver); Verkrijgbaar vanaf medio april voor € 22,95, de app is gratis te downloaden.