Diderna verdient opfrisbeurt

DIEREN – “Als je nu op de parkeerplaatsen bij de Emté richting Diderna kijkt, ziet het er oud en verpauperd uit. Dat willen we heel graag veranderen zodat Diderna weer een frisse, open en moderne uitstraling krijgt. Het eerste pand, waar voorheen een dierenspeciaalzaak in zat, krijgt, als het aan ons ligt, een volledige glasgevel”, aldus Ton Verhoeven, samen met Wiebe Bakker, eigenaar van de panden.

De twee vastgoedeigenaren zijn sinds 2009 eigenaar van het pand waar de Emté gevestigd is en van het hele rijtje aan de overkant, tot en met de oude Blokker. “Die Emté-winkel is een jaar geleden verbouwd tot eerste 3.0 Emté-winkel van Nederland. Dat pand is transparant en voldoet aan de nieuwste moderne eisen”, vertelt Wiebe Bakker. De twee eigenaren hadden gehoopt daarna gelijk aan de slag te kunnen met hun andere panden, maar daar is een bestemmingsplanwijziging voor nodig.

De laatste jaren zien ze steeds meer leegstand in hun panden, het gehele winkelcentrum in Dieren wordt als niet aantrekkelijk beschouwd door het winkelend publiek en daarnaast neemt het winkelend publiek af. “Daar moeten gewoon weer leuke, betere winkels in komen dat mensen trekt. Maar dat lukt in onze ogen alleen als de panden worden opgefrist en de parkeerplaatsen bij Diderna aangepakt worden”.

Het rijtje panden Diderna vanaf de oude dierenspeciaalzaak tot en met Ter Stal willen Verhoeven en Bakker aan de achterkant 1,8 meter uitbreiden zodat de maatvoering van de winkels beter wordt. Aan de voorzijde, bij de parkeerplaatsen, is een uitbreiding van 3 meter nodig om de open glasgevel te realiseren. Hier is een bestemmingsplanwijziging voor nodig. Dat proces wordt vanaf 14 februari in gang gezet, nadat omwonenden en andere belangstellenden op de hoogte zijn gebracht van de plannen tijdens een informatiebijeenkomst in Theothorne.

Verhoeven: “Ter Stal verhuist medio maart naar het oude pand van de Blokker en Het Kruidvat verhuist in april naar het pand van Shoeby Fashion. Dan is dat hele rijtje leeg en zodra het bestemmingsplan dan gewijzigd is, kunnen we aan de slag”. De twee vastgoedeigenaren hopen hiermee na de zomer te kunnen starten. Welke winkels er in de nieuwe frisse panden komen, kunnen de twee eigenaren nog niet zeggen. Wel zijn er meerdere partijen met hen in gesprek.

Bijschrift: Diderna, gezien vanaf de parkeerplaatsen.