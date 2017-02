Muziekworkshop op kindcentrum het P@rk

BRUMMEN - Afgelopen kerst zijn ze op kindcentrum het P@rk begonnen met het inzetten van de muzieksubsidie. Hiervoor was de organisatie Cup a Music ingehuurd om bij ons workshops te komen geven. Deze muziekale dag werd afgesloten met met een spetterend optreden van alle groepen.

De komende drie jaar zullen zij structureel muziek op school gaan inzetten. Dit zul je onder andere terug gaan zien tijdens de kerst, maandsluitingen, themaweken en creamiddagen op school. Sinds vorige week is Tessa Valstar op school begonnen met muzieklessen die zij aan verschillende groepen gaat geven. Er wordt veel gewerkt met ritmes in een bepaald thema. Ook heeft Tessa een breed aanbod van verschillende muziekinstrumenten, waardoor de leerlingen veel ervaring opdoen. De leerlingen en leerkracht zijn heel erg enthousiast over de lessen.