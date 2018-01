RHEDEN - In Rheden zijn werklieden begonnen om twee panden te slopen aan de Groenestraat. Het voormalig café en patatzaak Kolk en wooninrichting Herman Bremer gaan tegen de vlakte om ruimte te maken voor buurman Albert Heijn, die graag wil uitbreiden. De sloop is nog geen eenvoudig klusje, in het pand van Bremer zitten kelders met gewelven, die behouden moeten blijven in verband met een monumentenstatus.