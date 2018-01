Schaakvereniging viert jubileum met simultaan tegen grootmeester

DIEREN – Schaakvereniging Theothorne uit Dieren bestaat vijftig jaar. Dit wordt zaterdag 20 januari gevierd met een simultaanwedstrijd door Anne Haast, vrouwenkampioen schaken in Nederland. De wedstrijd wordt om 14.00 uur geopend door Carol van Eert, de nieuwe burgemeester van de gemeente Rheden. Wethouder Constans Pos doet de eerste zet.

Schaakvereniging Theothorne werd vijftig jaar geleden opgericht door onder andere de familie Mey. Ook tegenwoordig spreekt de denksport veel mensen nog aan, het is een leuke en gezonde hobby. Het spel blijft boeien en spelers blijven leren door te spelen tegen steeds andere schakers binnen de vereniging of van andere clubs. De huidige vereniging is klein maar fijn, sportief en gezellig. Veel leden zijn al aardig op leeftijd en al decennia lid. Zij zijn het levende bewijs dat schaken je brein fit houdt. Het speelniveau is nog steeds vrij hoog en de vereniging bruist. Elk jaar zijn er nieuwe (jongere) leden, is er schaakles voor grootouders met hun kleinkinderen en geven leden les op basisscholen in Dieren. Na diverse speellocaties te hebben gehad, speelt de Dierense schaakvereniging inmiddels al vele jaren in de Oase in Dieren.

In die vijftig jaar is er wel het één en ander veranderd. De speeltijd is korter en de computer heeft zijn intrede gedaan. Zo wordt er online schaakles gegeven met Chessity. Beginners leren dan 'gamend' schaken en halen spelenderwijs de KNSB-schaakdiploma's.

Om stil te staan bij dit jubileum wordt zaterdag een schaaksimultaan gehouden tegen Anne Haast. Zij is pas 24 jaar oud, maar al drievoudig Nederlands Schaakkampioene en International Woman Grandmaster. Ze neemt het in de Oase op tegen dertig schakers. Het simultaan duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Zodra een partij klaar is, kan een andere schaker de lege plek innemen. Iedereen kan de uitdaging aangaan na opgave via www.svtheothorne.nl/contact.