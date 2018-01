Lezing over Tibet

DOESBURG – Martin en Renske Idema uit Velp komen donderdag 18 januari naar het Meulenhuus in Doesburg om te vertellen over hun reis naar Tibet. Onder de titel Leven op het dak van de Wereld vertonen zij zelfgemaakte films en foto's.

Doorgaans denkt men bij Tibet aan het gebied dat tegenwoordig onder die naam op de kaart staat. Etnisch Tibet is bijna twee keer zo groot, alleen heeft China al in de achttiende eeuw een groot deel ingelijfd. Het echtpaar Idema bezocht het ruige en bergachtige Kham, ten oosten van het huidige Tibet, waar nauwelijks buitenlanders komen. Hoewel de Chinezen hier steeds meer hun stempel op de cultuur drukken, is het Martin en Renske gelukt een aantal authentieke plekken te vinden waar de Tibetaanse Boeddhistische cultuur en het leven op het platteland nog duidelijk zichtbaar zijn.

Ook bezocht het stel het huidige Tibet, de Tibetaanse Autonome Regio. Hier is enerzijds te zien hoe intens de Tibetaans Boeddhistische cultuur hier wordt beleefd in kloosters, paleizen, steden en dorpen en op het platteland, en natuurlijk ook van de indrukwekkende landschappen. Aan de andere kant is duidelijk dat veel van dit cultuur door de Chinese overheersers is vernietigd en naar hun hand gezet.

Het echtpaar Idema verzorgt een interessante en oogstrelende lezing, waarbij ze vertellen over het Tibetaanse landschap, de geschiedenis en de belangrijke rol van religie, maar ook het dagelijks leven. De lezing begint om 20.00 uur en wordt gehouden in Het Meulenhuus. De toegang is gratis voor leden van Stad en Ambt, andere belangstellenden betalen 5 euro.