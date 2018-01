Nieuw in Velp: fit in 20 minuten per week

VELP - Personal trainer en ondernemer Gera Vermeulen opende op maandag haar fit20-studio aan de Hoofdstraat 242 in Velp. Fit20 is een effectieve en efficiënte training, altijd op afspraak en onder persoonlijke begeleiding. Het concept past bij mensen die weinig tijd of geen zin hebben om iets aan fitness te doen.

De fit20 formule bestaat uit een intensieve training van 20 minuten per week. De trainingsmethode zorgt voor een sterke prikkel op de spieren waardoor het hele lichaam fitter wordt binnen de herstelperiode tussen twee trainingen. Vermeulen: ”Ik heb zelf altijd veel gesport. Zo weet ik dat je je spieren moet onderhouden en dat spieren – naarmate we ouder worden – afbreken. Daarvoor deed ik krachttrainingen in de sportschool, maar als vrouw wilde ik meer privacy en zo kwam ik in aanraking met fit20. Bij fit20 krijg je een personal trainer, werk je op afspraak en wordt de privacy gewaarborgd. Ik zie leden van alle leeftijden, sportief en niet sportief, alleen of met een (vaste) duo partner, die wekelijks trainen en fitter worden. Het mooie vind ik dat iedereen zijn of haar eigen doel heeft om voor te trainen.’’

Op speciale custom made fitnessapparaten worden de grote spiergroepen wekelijks in 20 minuten getraind. De spiergroepen worden in korte tijd zwaar worden belast en tot het uiterste gedreven. Deze wekelijkse prikkel zorgt ervoor dat je spieren versterken. Er wordt met focus getraind, één-op-één of als duo, zonder afleiding van harde muziek of spiegels. De ruimte is gekoeld op 17 graden, waardoor klanten niet transpireren en sportkleding of naderhand douchen niet nodig is.

De fit20 trainingsmethode is een High Intensity Strength Training, gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken die laten zien dat met één intensieve training per week de gezondheid en fitheid sterk verbeteren. De fit20-personal trainer let nauwkeurig op houding, ademhaling en tempo en houdt alle trainingsresultaten bij in een speciaal ontwikkelde fit20-app. Doordat alle oefeningen in slow motion en onder begeleiding worden uitgevoerd, zijn ze veilig en haalbaar voor iedere leeftijdscategorie.

Belangstellenden kunnen zich online aanmelden voor een vrijblijvende kennismakingstraining.



www.fit20.nl