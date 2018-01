Blikschade bij aanrijding

VELP - Op de kruising Enkweg met de Ringallee in Velp zijn vorige week dinsdagmiddag twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 17.40 uur. De bestuurder van het busje sloeg af naar de Schout Leermolenstraat en zag daarbij een tegemoet komende automobilist over het hoofd. Deze automobilist kon niet meer op tijd remmen en botste op de zijkant van het busje. Het busje klapte vervolgens op zijn zijkant. De bestuurder van het busje is in de ambulance behandeld aan zijn verwondingen. De bestuurder van de witte auto kwam met de schrik vrij. Wel is de schade aan beide voertuigen groot. Deze zijn geborgen door een bergingsbedrijf.