Jubilarissen March en Showband

RHEDEN – Op 1 januari werd traditioneel de nieuwjaarsreceptie van March & Showband Rheden gehouden. Het vormt een gezellig begin van het nieuwe jaar waarop met elkaar wordt teruggekeken naar wat het afgelopen jaar is gebeurd en ook wordt vooruit gekeken naar wat te wachten staat in de toekomst. De nieuwjaarsreceptie is ook het moment om te stil te staan bij de jubilarissen. Ditmaal was dat goed voor 122½ jaar lidmaatschap van March & Showband Rheden. Sakya Moreta Jansen, Suzon Rijnbende, Marjolein Mul, Daan Sperber (5 jaar), Mike Nusselder (12½ jaar), André Verhart (40 jaar KNMO) en Hans Weijenberg (50 jaar).

Foto: V.l.n.r. André Verhart, Suzon Rijnbende, Marjolein Mul, Hans Weijenberg. Op de foto ontbreken Sakya Moreta Jansen, Daan Sperber en Mike Nusselder. (Fotograaf Wouter Rijnbende)