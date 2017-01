DIEREN – Voetbalvereniging Dieren heeft al enkele jaren een veertig-plus-team. Deze mannen, net boven de veertig, trainen elke donderdagavond van 20.00 tot 21.30 uur. Wie het leuk lijkt mee te trainen en zo af en toe nog wel een wedstrijd wil spelen, is van harte welkom. Aanmelden kan via e-mail. 40plus@vvdieren.nl of via tel. 06 – 17116687. Of kom langs op sportpark Het Nieuwland aan de Kolonieweg 7.