Rheden gaat Klare Taal Schrijven

DE STEEG – Burgemeester Petra van Wingerden had maandag een speciaal welkom voor diverse bijzondere personen uit de gemeente Rheden tijdens haar nieuwjaarstoespraak op het gemeentehuis in De Steeg. Zelf was de burgemeester het jaar ook feestelijk begonnen met haar 12,5-jarig jubileum als burgemeester van Rheden.

Natuurlijk werd teruggeblikt op 2016. Een mooi jaar met twee grote evenementen in de gemeente en de vele projecten die zijn opgestart en afgerond.

In 2017 mag Traverse Dieren niet onbenoemd blijven. ‘Een terugkerend onderwerp in mijn Nieuwjaarsspeech. Maar het kan u nu toch écht niet ontgaan zijn dat er daadwerkelijk begonnen is. Oftewel dat letterlijk de schop in de grond is gegaan. De contouren van dit majeure project tekenen zich steeds meer af. Hoewel het soms nog moeilijk voor te stellen is, hoe het er uiteindelijk uit komt te zien. Maar daarvoor is in december vorig jaar het informatiecentrum geopend aan de Spoorstraat.’

‘In 2017 gaan we door met het op een goede manier uitvoeren van onze zorgtaken. Daarbij zoeken we onverminderd de samenwerking met onze inwoners, organisaties en ondernemers. Die samenwerking zorgt ook voor nieuwe uitdagingen. Één van onze partners omschreef dit als volgt: “We kennen niet alle wegen, maar ontdekken die gaandeweg.”’

‘In 2015 nam de gemeenteraad een voorstel aan om samen met Renkum en Arnhem een uitvoeringsdienst op te richten voor een aantal werkzaamheden op het gebied van ICT, inkoop en belastingen. Op 20 december 2016 namen de colleges een voorgenomen besluit om per 1 juli 2017 een groot aantal taken daadwerkelijk over te dragen aan de bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie.’

‘Zowel op het gebied van het zuinig omgaan met grondstoffen, als ten aanzien van het klimaatbeleid staan we in 2017 voor grote opgaven. Dit zijn onderwerpen die ons allemaal aangaan. Voor nu, voor onze toekomst en die van onze kinderen.’

‘2017 is ook het jaar dat de Stichting Toerisme en Recreatie Veluwezoom haar eerste activiteiten gaat ontplooien. De stichting is enorm gemotiveerd om samen de schouders onder toerisme en recreatie te zetten. Want door samen op te trekken, kan er nog méér gerealiseerd worden op toeristisch en recreatief gebied in de Veluwezoom.

‘In 2017 staat een onderzoek naar onze dienstverlening op de agenda via het burgerpanel Rheden Spreekt. De huisvesting van onze gemeentelijke locaties zal daarbij ook een item zijn. Het is namelijk tijd om na te denken over de toekomst van dit gemeentehuis. Ons gebouw is oud én sluit zo’n centrale plek nog wel aan bij de behoeftes van u als inwoner en ondernemer hier in Rheden? Want dat is wat we graag willen. Samen met u kijken wat er nodig is én wat er mogelijk is. Daar hoort goed contact bij, aanspreekbaar zijn, dezelfde taal spreken en schrijven. Lange tijd stond de overheid bekend om haar wollig en soms niet te begrijpen taalgebruik. Dat moet anders. We gaan Klare Taal schrijven!’ De volledige nieuwjaarstoespraak van Petra van Wingerden is te vinden op www.rheden.nl.