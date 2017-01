Nootenboom troef bij Boul’Animo

DIEREN - Nog maar nauwelijks bekomen van de oliebollen was het bij Boul’Animo alweer tijd voor het eerste toernooi in het nieuwe jaar. Traditioneel wordt het jaar geopend met het Oeleboule- toernooi, begin januari. Vaak een frisse aangelegenheid, maar het enthousiasme van de deelnemers is er niet minder om. Na 4 ronden was Dennis Nootenboom als enige nog ongeslagen. Hij vond echter in de vijfde en laatste ronde ook zijn Waterloo en werd achterhaald door Ans en Cor Nootenboom. Cor legde met het kleinste puntensaldo beslag op de 3e plaats. Ans en Dennis hadden hetzelfde saldo, maar op grond van het onderling resultaat was de toernooizege voor Dennis.